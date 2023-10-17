فرج عامر: الأهلي هيدخل صراع قوي لضم هذا اللاعب

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، خطة الأهلي في ضم لاعب بيراميدز، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “الاهلي هيدخل في صراع قوي جدا من اجل الحصول علي لاعب كرة القدم وليد الكارتي محترف بيراميدز ، بعد ان طلبة مارسل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ، والذي اكد ان وجود وليد الكارتي بجوار امام عاشور ، خط وسط عالمي ، وليد الكارتي لم يجدد عقده مع بيراميدز ، وليد الكارتي ٣ اندية عربية تتصارع من اجل الحصول علية غير الاهلي ، ولكن وليد الكارتي عايز الاهلي فقط”.

من جانب آخر، يواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏