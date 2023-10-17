فرج عامر: الأهلي هيدخل صراع قوي لضم هذا اللاعب

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، خطة الأهلي في ضم لاعب بيراميدز، عبر حسابه على فيسبوك.
وكتب: “الاهلي هيدخل في صراع قوي جدا من اجل الحصول علي لاعب كرة القدم وليد الكارتي محترف بيراميدز ، بعد ان طلبة مارسل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ، والذي اكد ان وجود وليد الكارتي بجوار امام عاشور ، خط وسط عالمي ، وليد الكارتي لم يجدد عقده مع بيراميدز ، وليد الكارتي ٣ اندية عربية تتصارع من اجل الحصول علية غير الاهلي ، ولكن وليد الكارتي عايز الاهلي فقط”.
من جانب آخر، يواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.