شعر بالإهانة.. فرج عامر يكشف الموقف النهائي لـ أحمد فتوح مع الزمالك

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف اللاعب أحمد فتوح من التجديد للزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “احمد فتوح لن يجدد للزمالك ، احمد فتوح عايز يمشي لانة شعر باهانة شديدة من الاشاعات التي طالتة بدون وجه خق ، احمد فتوح بدء طريق النجومية في نادي سموحة ، وانضم لمنتخب مصر وهو لاعب في سموحة ، ونصحته بالتركيز لانة حيحترف خارج مصر يوما ما واكدت لة انة لأعب من طراز فريد وكان متعجب من كلامي”.

ينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك في نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ في يناير المقبل، دون العودة إلى إدارة النادي.

وارتبط اسم أحمد فتوح بالانتقال للأهلي خلال الفترة الماضية، لعدة أسباب أهمها أن يكون البديل الأنسب لعلي معلول الذي تخطى الـ33 عامًا.

شرط أحمد فتوح للبقاء في الزمالك

أعلن عبدالواحد السيد، مدير الكرة في نادي الزمالك المصري، عن الشرط الوحيد الذي يجب تحقيقه لاستمرار الظهير الدولي الأيسر أحمد فتوح في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل وجود مفاوضات جادة مع إدارة الأهلي لانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق في صفقة مجانية بدءًا من الموسم الجديد.

وقال عبدالواحد السيد في تصريحات إعلامية أنه عقد جلسة مع أحمد فتوح، ولكن اللاعب تمسك بحوالي 80% من مطالبه لتوقيع عقد جديد مع الفريق، مؤكدا أنه لا يمكن تأكيد بقاء فتوح مع الزمالك أو رحيله، حيث يعتمد ذلك على مجلس الإدارة الجديد، والتي ستجرى انتخاباته في الجمعة المقبلة، بعد استقالة المجلس السابق برئاسة أحمد مرتضى منصور.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك: "هناك شرط وحيد لاستمرار اللاعب معنا، وهو أن يقدم بعض التنازلات ليؤكد رغبته في البقاء في الزمالك، ومن الممكن تقليص مطالبه بعد عدة جلسات في المستقبل".

وختم عبدالواحد السيد تصريحاته بالقول "بالإضافة إلى فتوح، هناك بعض الملفات الهامة أمام المجلس الجديد، بما في ذلك تجديد عقود الحراس محمد عواد ومحمد صبحي".

ويعتبر أحمد فتوح ركيزة أساسية في تشكيلة الزمالك، وقدم أداءً متميزًا خلال الموسمين الأخيرين مع الفريق، وهو أحد قادة النادي، ومع ذلك، لا يزال مستقبله غير واضح في الفترة المقبلة.

هل ينتقل فتوح إلى الأهلي؟

وكشف الإعلامي سيف زاهر عن شرط أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتعاقد مع الاهلي، مشيرا إلى أن أحمد فتوح منح الضوء الأخضر لوكيله لانهاء المفاوضات، مع نادي الزمالك.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “الزمالك قدم لفتوح ثلاث خيارات من أجل التجديد، ولكن المقابل المادي بعيد عن متطلبات اللاعب، حيث يرغب الأبيض في التعاقد لمدة 3 مواسم، مقابل 60 مليون جنيه”.

وتابع: “قدم الزمالك مقترحان آخران لفتوح التوقيع لمدة موسمين مقابل 40 مليون جنيه، أو التعاقد لمدة موسم مقابل 15 مليون جنيه”.

وواصل: “فتوح يمتلك ثلاث عروض داخل مصر، من أندية الزمالك والاهلي، وبيراميدز، وسيقوم بالتوقيع للنادي الذي يدفع 100 مليون جنيه”، مختتما: “فتوح اشترط الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه، عند التوقيع، لمدة ثلاث مواسم”.

مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوح

في سياق متصل، كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تطورات جديدة بشأن مفاوضات نادي الزمالك مع أحمد فتوح، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على “فيس بوك”: "مصدر بالزمالك: قطعنا شوطا كبيرا في التجديد لـ أحمد فتوح.. وتوصلنا إلى اتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل، والإعلان رسمي عقب الانتخابات".

ويدير نادي الزمالك حاليًا لجنة ثلاثية من وزارة الشباب والرياضة، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ليخلف المجلس القديم الذي تقدم باستقالته بشكل جماعي.

المرشحون على رئاسة الزمالك هم الخماسي: "حسين لبيب، فاروق جعفر، ماجد فاروق الحنبلي، ميرفت السيد أحمد، وعمر هريدي".

وأجمع الخماسي المرشح لرئاسة الزمالك على ضرورة تجديد عقد أحمد فتوح مع الفريق، حيث قال عمر هريدي عبر فضائية النهار: "فتوح وزيزو مستمرين في نادي الزمالك، وكل طلبات فتوح مجابة"، مردفا: "أنا دكتوراه في فن التفاوض، ورجل أكاديمي، وأملك من الخبرات التي تجعلني انتهي من هذا الأمر في دقيقة واحدة".

وتابع هريدي: "سنحل كل أزمات الزمالك وليس فتوح فقط، الأموال موجودة في الزمالك، يوجد أكثر من 600 مليون جنيه، وهذه ليست وعودًأ انتخابية فقط".

وأكد حسين لبيب عبر قناة أون: "في الأوضاع الراهنة فتوح سيجدد لنادي الزمالك، لأنه يفتخر أنه لاعب في الزمالك، وأعتقد أن قيمة الزمالك كبيرة بالأخص أنه يعتبر أكبر قلعة رياضية في مصر، ويشرف أي لاعب في جمهورية مصر العربية، متابعا: "فتوح سيحصل على مستحقاته كلها، وهناك أكثر من طريقة نستطيع زيادة عقده دون أن يتحملها الزمالك".

وقال فاروق جعفر في تصريحات صحفية على ضرورة تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك لأنه لاعب مهم ومميز"، مردفا: "طريقنا أن نجدد عقود جميع اللاعبين الذين تنتهي عقدوهم في وقت قريب لذا نسعى لأن نكون فريقًا مستقرًا ونحافظ على الكيان الرئيسي للنادي".