فيسبوك رجع لـ2017.. مستخدمو التطبيق يتفاجئون بمسح منشوراتهم والسبب مجهول

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات حول مسح منشوراتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشكل مفاجئ، لسنوات ماضية.

وجاءت ردود فعل متعددة حول مسح منشورات بعض المستخدمين، والبعض الأخر بقيت على حالها.

وبحسب موقع تك رادار التقني، عبر مستخدمو فيسبوك عن الأزمة من خلال خاصية (ستوري) وعبر منشورات على انستجرام يسالون عن سبب حذف جميع المنشورات، خوفاً من وقوع أى عملية اختراق.

علق خبراء التقنية على الواقعة أن السبب لا يعرفه سوى إدارة فيسبوك وحدها، ولا علاقة به بهجمات اختراق على الحسابات الشخصية، فمن الصعب اختراق جميع الحسابات فى وقت واحدة.

من ناحية أخرى لم تعلق بعد إدارة فيسبوك على ما حدث حتى الآن، بعدما تبادل المستخدمون التفسيرات والتحليلات في محاولة لإيجاد تفسير عما حدث.

يذكر أن ميتا حذفت شركة “ميتا” الصفحة الخاصة بـ شبكة قدس الإخبارية (QNN) من على منصة فيس بوك، حيث قالت الشركة إن ذلك يأتي ضمن عملها على تكثيف محاربة ورصد المعلومات المضللة خلال الحرب الدائرة بين “إسرائيل” وحركة حماس.

وتعد صفحة شبكة قدس الإخبارية، أكبر صفحة إخبارية فلسطينية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.