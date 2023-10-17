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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أقوى موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل..سعر أحدث هواتف أوبو Oppo في الإمارات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

 

فئة 5 آلاف جنيه.. أقوى موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل

 

يتميز هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج بأنه اختيار مناسب للغاية للشباب ومحدودي الدخل الذين يريدون الحصول على هاتف يضم مواصفات كبيرة وكاميرا فائقة الدقة وبطارية كبيرة مع سعر مناسب للغاية. 

 

مواصفات مميزة.. سعر أحدث هواتف أوبو Oppo في الإمارات

 

أطلقت شركة أوبو الصينية هاتفها Oppo A18 في الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، حيث يعد الهاتف ضمن هواتف الميزانية المحدودة والتي تتميز بسعر رخيص ومناسب للكثير من المستخدمين، مع عدد من الإمكانات الجيدة.

 

أفضل تابلت سامسونج تشتريه لأولادك في السوق المصري

 

يتميز Galaxy Tab S6 Lite (2022) من شركة سامسونج بعدد من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب، حيث يعد الجهاز واحد من أنسب الأجهزة اللوحية للفئة المتوسطة التي يمكن شرائها للمراهقين والشباب، حيث يمكنه تحمل الاستخدام لساعات طويلة بفضل المعالج القوي، مع البطارية الكبيرة وشاشة عالية الجودة. 

 

تقارير: الولايات المتحدة في طريقها لتنفيذ عقوبات جديدة على صادرات الرقائق إلى الصين
 

أفادت تقارير أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تتطلع إلى تنفيذ جولة جديدة من العقوبات لتجنب صادرات الرقائق إلى الصين والتي لم تكن مدرجة في القائمة السوداء من قبل.

 

مواصفات تنافس الفلاجشيب.. أفضل موبايل شبابي من شاومي بسعر مناسب جدا

 

استطاع هاتف Redmi Note 12 Pro Plus من شركة شاومي الصينية أن ينافس عدد كبير من الهواتف بما فيها هواتف الأندرويد الرائدة لما له من ميزات جبارة في المعالج والكاميرا فائقة الدقة، والبطارية الكبيرة، وأيضا السعر المناسب للغاية، حيث يعد هاتف الشباب بامتياز. 

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