أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على فيديو الأسيرة لدى المقاومة الفلسطينية

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، نشر فيديو الأسيرة من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ووصفها بجزء من الحرب النفسية.

ونشرت المقاومة الفلسطينية كتائب "القسام" مساء أمس الاثنين مقطع فيديو يظهر عددا من مقاتليها وهم يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في غزة، والتي تم أسرها في اليوم الأول من معركة "طوفان الأقصى".

وقالت المستوطنة الأسيرة بغزة "ميا شيم" التي ظهرت في فيديو "القسام" وهي تتم معالجتها: "أنا في غزة.. أصبت إصابات بالغة في يدي.. عالجوني وأجروا لي عملية جراحية استغرقت 3 ساعات.. وكل شيء على ما يرام.. وأطلب فقط إعادتي للمنزل بأسرع وقت، أعيدوني لعائلتي، من فضلكم أخرجونا من هنا بأسرع وقت ممكن".