وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يهدد حماس: أمامكم الموت أو الاستسلام

هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، حركة المقاومة الإسلامية حماس، بأن مصيرهم ينحصر في خيارين فقط.

وذكر موقع "آي 24" العبري أن وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن أمام مقاتلي حركة حماس، خيارين فقط هما الموت أو الاستسلام.

وأوضح جالانت "أمام مقاتلي حماس خياران إما سيلقون مصرعهم في مواقعهم أو يستسلمون بدون شروط"، مضيفا :"لا يوجد خيار ثالث، سنقوم بمحو حماس وبنزع جميع قدراتها".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة، لليوم الحادي عشر على التوالي، وتسببت في أزمة إنسانية مروعة بالقطاع بعد قطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود، وتعاني المستشفيات من أزمة كبيرة تزايد أعداد المصابين جراء العدوان.

وتنظم مصر السبت المقبل قمة دولية، لبحث القضية الفلسطينية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعدد من قادة العالم، فيما يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأربعاء في قمة ثلاثية برعاية عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وحضور الرئيس الأمريكي بايدن، الذي يصل غدا إلى المنطقة في مستهل جولة إقليمية يزور خلالها مصر وإسرائيل.

وتعثر الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بسبب خلافات أمريكية إسرائيلية، على إخراج الأجانب وإقرار هدنة مؤقتة داخل قطاع غزة.

ودخلت جرافات مصرية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بهدف تمهيد الطريق الذي دمره قصف إسرائيلي سابق.

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية أن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن موقفا يسمح بفتح معبر رفح من جانب غزة، ونفى مصدر مصري لفضائية "القاهرة الإخبارية" التوصل لاتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات.

وبدأت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، عملية طوفان الأقصى، ضد مستوطنات غلاف غزة بشن هجمات كبيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي كبدته خسائر كبيرة، ورد الاحتلال بهجمات غاشمة ضد قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وطالبهم بالنزوح إلى جنوب القطاع.