تدريبات لتقوية العضلات بمران الزمالك اليوم

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و ركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على بعض الجوانب التأهيلية منها تقوية العضلات ، بجانب أمور أخرى لتجهيز الفريق بالشكل البدني الأمثل من خلال أداء تدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم أو في ملعب نادي الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة .

و حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق وأحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين على متابعة هذه الفقرة للوقوف على حالة اللاعبين وجاهزيتهم استعدادا للمباراة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.