مالكش دعوة بالصعايدة.. عمر هريدي يحذر حسين لبيب ويهدد كهربا.. فيديوجراف

حل عمر هريدي المرشح علي منصب رئيس نادي الزمالك، ضيفا علي الإعلامي أحمد موسي للحديث عن العديد من الموضوعات.

أثقل سيرة ذاتية

قال عمر هريدي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، إنه يحمل أثقل سيرة ذاتية بين مرشحي نادي الزمالك.



وأوضح هريدي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:" الكابتن فاروق جعفر هو المنافس القوي لي على منصب رئاسة نادي الزمالك، وليس الكابتن حسين لبيب.



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