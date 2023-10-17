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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصدومة وحزينة.. تعليق شيرين رضا على أحداث فلسطين

شيرين رضا
شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر سابقا وx حاليا وتدعم فيه فلسطين. 

وقالت شيرين رضا: مش عارفة أكتب إيه لأن اللي بيحصل ده فوق الوصف. جريمة واضحة ضد الإنسانية والعالم كله قاعد بيتفرج وساكت. فين حقوق الإنسان؟ ولا دي منظمات مدفوعة الأجر، مين يدفع أكتر؟.. مصدومة وحزينة ومش عارفة أعمل إيه غير إني أدعيلهم. يا رب صبرهم على هذا البلاء وخفف على قلوبهم وسامحنا على قلة الحيلة". 

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شيرين رضا

وحلت الفنانة  شيرين رضا ضيفة ببرنامج ABTalks وكشفت  عن نصائح والدها الفنان محمود رضا لها، وأيضًا الدروس التي تعلمتها خلال حياتها، ورأيها في الزواج والطلاق.

وقالت شيرين رضا : أنا بعتبر نفسي فتاة.. مش ست كبيرة.. وشايفة نفسي بنت عندها 28 سنة.. ولما توصل 30 سنة بتكون بلغت.. وأنا لسة مبلغتش.. ومش بحاول أصغر نفسي وأتصرف كطفلة.. وأنا فتاة بحاول أكتشف تجارب كثيرة ولا زلت.

وأضافت شيرين رضا : والدي قالي وأنا صغيرة أنتي حلوة أوي وده هيسبب لك مشاكل كتيرة، قلت له إيه ده ليه لكن.. اكتشفت إن لما بتكون صغير في السن مبتفكرش في اللي هيحصل، ولما كبرت فهمت إن الجمال بيخلي الستات هتغير والرجالة هتحاول تقرب منك.

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