عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيجبرني أركع له وبياخد حقه بالقوة.. مأساة حسناء الشرقية مع عنف زوجها.. مستندات

صدى البلد

لم تكمل عامين زواج ذاقت خلالهما أنواع العذاب على يد زوجها من عنف وإجبار على العلاقة الزوجية التي كانت تتطور إلى سحل وضرب وحالة عنف لا يتحمله جسدها الضئيل.

“منة” الشابة التي كان يطلق عليها أهل بلدتها “حسناء الشرقية” لجمالها الهادئ تحولت حياتها لجحيم فور زواجها، واكتشفت أن أحلامها بالحياة الزوجية الرومانسية وتكوين عش هادئ ما هي إلا أحلام استيقظت منها على كابوس بشع مع كل ضربة كانت تنزل من يدي زوجها تترك آثارها على جسدها. 

"كان بيعاملني زي العبيد بيدوس على رقبتي، ويجبرني أركع تحت رجليه أبوسها، كان عنيف لدرجة أنه كان بياخد حقه الشرعي بالعافية رغم إني مراته لحد ما سحلني في الشارع وأجهضني".. كلمات مليئة بالألم سردتها "منة" ابنة الشرقية في عدة دعاوى أقامتها أمام محكمة الأسرة ضد زوجها بعد أقل من عامين زواج تطلب فيها الطلاق واتهمته بضربها والتسبب في إجهاض جنينها وانتهت بحكم من محكمة أبو كبير بالشرقية بسجنه غيابيا 3 سنوات. 

 

مأساة حسناء الشرقية 

تفاصيل المأساة روتها الزوجة "منة.ر.م" (19 سنة) بعدما لجأت إلى الدكتورة نهى الجندي المحامية لإنقاذها من معاناتها مع زوجها وذكرت في دعواها ضده أنه اعتاد التعدي عليها بالضرب وإصابتها في أنحاء متفرقة من جسدها لأسباب تافهة لا تستدعي كل ذلك العنف، حتى أنه كان يضربها ويسبها في حضور أفراد أسرته وسط "شماتة" منهم، وعلمت في تلك اللحظة أن ما يتردد عن الإقامة في "بيت العيلة" ما هو إلا مأساة كل فتاة مقبلة على الزواج. 

txt

الخيانة كلمة السر.. الزوج العرفي أذاق سيدة حدائق أكتوبر أبشع انتقام

txt

لغز يحيط بالعثور على جثث 3 رجال داخل سيارة ملاكي بالواحات البحرية

أمام هيئة المحكمة سردت "منة" تفاصيل ما تعرضت له حيث قالت إن زوجها كان بخيل للغاية ومنذ زواجهما وهو يعاملها بعنف شديد، حتى في العلاقة الحميمة بينهما كان يجبرها على معاشرته ويتعمد ضربها أثناء العلاقة وإحداث خدوش وخرابيش في جسدها بالكامل مرددة: "كان بينتهك جسمي باسم الجواز". 

الدكتورة نهى الجندي في ضيافة صدى البلد 

بيأكلني لحمة فاسدة 

وأضافت أنه كان يجبرها على تناول لحوم فاسدة ما أدى لإصابتها بالتسمم لمدة 15 يوما ورفض علاجها، وعندما علم بحملها كان يتعمد ضربها في بطنها فحاولت حماية الجنين واستعطفته قائلة: "هتموت ابنك" ليجيبها: "مش عايزك ولا عايزه"، وقالت إنه في إحدى المرات أصابها بتشنجات من شدة الضرب بسبب طلبها 10 جنيهات منه قائلا: "خلي أهلك يصرفوا عليكي".

بعد فشل محاولات الزوجة في التحمل وإصلاح حال زوجها وتأذي جسدها من المعاملة العنيفة فرت إلى منزل أسرتها، ليقتحم زوجها منزل والدها ويرشقهم بالحجارة ويتعدى على والدها بألفاظ بذيئة، حتى انصرف بعد تدخل من الجيران ثم فوجئت به ينتظرها في الشارع أثناء توجهها للطبيب لمتابعة حملها وينهال عليها بالضرب وسحلها وسط ذهول من المارة الذين فشلوا في إبعاده عنها بعد صراخه فيهم: "مراتي ومحدش يتدخل"، وعندما شاهد الدماء تسيل من أنفها وفمها وغيابها عن الوعي فر هاربا تاركها على الأرض وأسرع الأهالي بنقلها إلى المستشفى لتكتشف فقدان جنينها بسبب ضرب زوجها لها. 

أقامت "منة" دعوى طلاق للضرر كما حررت محضرا اتهمت فيه زوجها بضربها وإجهاض جنينها لتتم إحالته إلى المحاكمة والتي قضت بالسجن 3 سنوات للزوج ومازالت دعوى الطلاق منظورة أمام محكمة الأسرة بأبو كبير.  

عنف حسناء الشرقية محكمة الأسرة بأبو كبير دعوى طلاق للضرر بياخد حقه الشرعي بالعافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

لا في مصر ولا الأردن .. الملك عبد الله: استقبال اللاجئين خط أحمر

مسئول فلسطيني: مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال ساعات

أفعال لا أقوال.. أول رد من منتخب مصر على الهجوم ضد محمد صلاح

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على فيديو الأسيرة لدى المقاومة الفلسطينية

موضوعات متعلقة

ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟

عشان طالع لأبوه.. أم تنهي حياة صغيرها بشكل مثير في الجيزة

مليون ونصف كلمة السر.. أمن الجيزة يكشف لغز جثامين سيارة الواحات

مترجعش غير لما تجيب 100 جنيه .. حكاية سيدة المنصورة وتسول صغيرها بالشوارع

إصابة 9 أشخاص في حادث ميكروباص على محور 26 يوليو بالجيزة

المحامي بتاعها حبسها.. حيثيات الحكم على هالة: زورت محضرا في قسم شرطة

عايز يشوه سمعة مراتي.. سائق يسدد 3 طعنات لشاب في إمبابة

لغز يحيط بالعثور على جثث 3 رجال داخل سيارة ملاكي بالواحات البحرية

ترشيحاتنا

رضا عبد العال يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح

لعبة القط والفأر.. محللون: الهجوم البري للاحتلال سيكون فوضى كاملة وحرب إبادة

بيجبرني أركع له وبياخد حقه بالقوة.. مأساة حسناء الشرقية مع عنف زوجها.. مستندات

استئصال الورم السرطاني.. تحذير خطير من الحرس الثوري لإسرائيل من صدمة أخرى

قرار حكومي.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

الحملة الرسمية لـ السيسي تستقبل وفد الاتحاد العام للغرف التجارية بمقرها الرسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مارلين مونرو.. قصة كراهية أنيس منصور لـ أرثر ميلر

ألفاظ خارجة دفعت للهجوم عليهم.. فنانون فى مرمى النيران بسبب لايفات التيك توك

شاهد..ردة فعل صادمة من يوتيوبر شهير عضه ثعبان أثناء بث مباشر في الهند

أول رد فعل من وزارة الثقافة الفلسطينية بعد اعتقال الفنانة دلال أبو آمنة

فيديو

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

75 جنيها انخفاضا في عيار 21.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

أوردر الفجر.. دليفري يكشف قصة مقاطعة ماكدونالدز| فيديو جراف

مسكته من شعره.. فنانة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش في الشارع /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ