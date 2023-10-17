إزالة 10 حالات تعدٍ على مساحة 1540 مترا بـ4 مراكز في البحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز بالبحيرة عن إزالة 10 حالات تعدي على مساحة 1540 م2 .

حيث تم إزالة 6 حالات تعدي بمساحة 780 م2 عبارة عن شدات خشبية وسملات خرسانية وحوائط من الطوب برشيد و حالتي تعدي بمساحة 480 م2 عبارة عن أعمدة من الطوب الأبيض و شدات خشبية بإدكو و حالة تعدي بمساحة 180م2 عباره عن ردم حفر إستعدادا لرميها بالخرسانه المسلحة بالدلنجات و حالة تعدي بمساحة 100 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الاسمنتية خارج الحيز العمراني بقرية النجاح ببدر.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.