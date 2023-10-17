ندوة توعوية بمركز النيل للإعلام بدمنهور عن تحري الدقة في نشر المعلومات

نظم مركز النيل للإعلام بدمنهور برئاسة نهال نعيم ندوة تثقيفية بعنوان “الأثر الإيجابى للسوشيال ميديا على المشاركة فى الحياة السياسية” وذلك ضمن فعاليات الحملة التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار “صوتك مستقبلك انزل وشارك” بمركز شباب قرية الأبعادية حاضر فيها محمد عمارة أستاذ التخطيط بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

تناولت الندوة أهمية تحرى الدقة فى نشر المعلومات أو التفاعل معها وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تطلق على بعض مواقع التواصل الإجتماعى لما تخلقه من تحريك للرأى العام والعمل على زعزعة الثقة بين الناس وخاصة الشباب.

كما تم التأكيد على أهمية المشاركة في الحياة السياسية وممارسة الحقوق الدستورية من أجل الحفاظ على الاستقرار والاستمرار للمشروعات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر.

يأتي ذلك تحت رعاية نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ودعما للدور الوطنى فى نشر الوعى بثقافة المشاركة السياسية للمواطن فى تحديد مستقبل أفضل للأجيال القادمة.