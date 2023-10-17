عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة توعوية بمركز النيل للإعلام بدمنهور عن تحري الدقة في نشر المعلومات

ندوة تثقيفية بعنوان
ندوة تثقيفية بعنوان الأثر الإيجابى للسوشيال ميديا

نظم مركز النيل للإعلام بدمنهور برئاسة نهال نعيم ندوة تثقيفية بعنوان “الأثر الإيجابى للسوشيال ميديا على المشاركة فى الحياة السياسية” وذلك ضمن فعاليات الحملة التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار “صوتك مستقبلك انزل وشارك” بمركز شباب قرية الأبعادية حاضر فيها محمد عمارة أستاذ التخطيط بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بدمنهور. 

txt

يستفيد منها 3.5 مليون مواطن.. متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة بالبحيرة

txt

تموين البحيرة: ضبط 5 أطنان مخلل و200 شيكارة مبيدات زراعية مجهولة المصدر

   

تناولت الندوة أهمية تحرى الدقة فى نشر المعلومات أو التفاعل معها وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تطلق على بعض مواقع التواصل الإجتماعى لما تخلقه من تحريك للرأى العام والعمل على زعزعة الثقة بين الناس وخاصة الشباب.

كما تم التأكيد على أهمية المشاركة في الحياة السياسية وممارسة الحقوق الدستورية من أجل الحفاظ على الاستقرار والاستمرار للمشروعات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر.

يأتي ذلك تحت رعاية نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ودعما للدور الوطنى فى نشر الوعى بثقافة المشاركة السياسية للمواطن فى تحديد مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

البحيرة قطاع الإعلام الداخلى نائب محافظ البحيرة مواقع التواصل محافظ البحيرة قرية الابعادية صوتك مستقبلك سوشيال ميديا حياة كريمة بالبحيرة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية المشاركة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

لا في مصر ولا الأردن .. الملك عبد الله: استقبال اللاجئين خط أحمر

أفعال لا أقوال.. أول رد من منتخب مصر على الهجوم ضد محمد صلاح

أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على فيديو الأسيرة لدى المقاومة الفلسطينية

نجم الزمالك يرفض الرحيل قبل الحصول على جميع مستحقاته

ترشيحاتنا

تدمير دبابة إسرائيلية على الحدود اللبنانية |شاهد

تصريحات استفزازية.. إسرائيل تجدد دعوات تهجير الفلسطينيين إلي سيناء

رشقة صاروخية كبيرة.. المقاومة الفلسطينية تقصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية

خلال ساعات.. مفيدة شيحة تزف بشرى بشأن فتح معبر رفح وإدخال المساعدات

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان حول الأوضاع في غزة

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يهدد حماس: أمامكم الموت أو الاستسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسيقار منير مراد .. لماذا لم يحضر جنازته سوى شخصين| اعرف التفاصيل

لبنان..مصير سار لصغير سقط من الطابق الثالث بعد طلب من والده

للنساء بعد سن الأربعين.. نصائح فعالة لمحاربة مشاعر التوتر والاكتئاب  

بسبب مارلين مونرو.. قصة كراهية أنيس منصور لـ أرثر ميلر

فيديو

حددوا موقفكم.. شبكة أمريكية شهيرة توقف 3 مذيعين مسلمين لهذا السبب..فيديو جراف

شهادة أرباحها 100 ألف جنيه خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

قرعة الحج 2024.. اعرف التكلفة والشروط والأوراق المطلوبة

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ