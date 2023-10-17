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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة: ضبط 1500 عبوة مبيدات زراعية ومواد غذائية منتهية الصلاحية

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر ، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، و مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت بمركزى حوش عيسى ودمنهور ضبط 60 شيكارة ملح زنة الشيكارة 50كجم مجهول المصدر و كمية من السجائر مجهولة المصدر كما تم تحرير 4 محاضر لعد الإعلان عن الأسعار و5 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

 

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وبحملات مماثلة بمركزى رشيد ووادى النطرون ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 1500 عبوة مبيدات وأسمدة زراعية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

 

وبمركز كوم حمادة ضبط 11شيكارة علف مجهول المصدر و 18لتر سولار داخل أحد محطات الوقود لبيعه بأزيد من السعر الرسمي ،كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

 

وبمركزى ادكو وأبو حمص ضبط 40 كجم أسماك داخل أحد الثلاجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 200 قطعة حلوى و23 زجاجة منظفات ومقرمشات منتهية الصلاحية، ومخبز سياحى لعدم الإعلان عن الأسعار ومحل جزارة لعرضه للبيع لحوم مكشوفه وعرضه للتلوث، بالإضافة لضبط 5 محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، كما تم تحرير محضرين عدم الإعلان عن الأسعار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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