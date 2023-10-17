عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 770 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بالبحيرة

إزالة الإشغالات بالبحيرة
إزالة الإشغالات بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة  ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

txt

يستفيد منها 3.5 مليون مواطن.. متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة بالبحيرة

txt

تموين البحيرة: ضبط 5 أطنان مخلل و200 شيكارة مبيدات زراعية مجهولة المصدر

وفي هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 770 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 427 حالة بدمنهور و135 حالة بأبو حمص و175 بالدلنجات و 33 حالة برشيد.

 

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

البحيرة إشغال طريق تكثيف الحملات المرورية حملات مكبرة لرفع الإشغالات رفع الإشغالات نائب محافظ البحيرة حملات مكبرة الوحدات المحلية الشوارع الرئيسية والفرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

لا في مصر ولا الأردن .. الملك عبد الله: استقبال اللاجئين خط أحمر

أفعال لا أقوال.. أول رد من منتخب مصر على الهجوم ضد محمد صلاح

أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على فيديو الأسيرة لدى المقاومة الفلسطينية

نجم الزمالك يرفض الرحيل قبل الحصول على جميع مستحقاته

ترشيحاتنا

تدمير دبابة إسرائيلية على الحدود اللبنانية |شاهد

تصريحات استفزازية.. إسرائيل تجدد دعوات تهجير الفلسطينيين إلي سيناء

رشقة صاروخية كبيرة.. المقاومة الفلسطينية تقصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية

خلال ساعات.. مفيدة شيحة تزف بشرى بشأن فتح معبر رفح وإدخال المساعدات

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان حول الأوضاع في غزة

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يهدد حماس: أمامكم الموت أو الاستسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسيقار منير مراد .. لماذا لم يحضر جنازته سوى شخصين| اعرف التفاصيل

لبنان..مصير سار لصغير سقط من الطابق الثالث بعد طلب من والده

للنساء بعد سن الأربعين.. نصائح فعالة لمحاربة مشاعر التوتر والاكتئاب  

بسبب مارلين مونرو.. قصة كراهية أنيس منصور لـ أرثر ميلر

فيديو

حددوا موقفكم.. شبكة أمريكية شهيرة توقف 3 مذيعين مسلمين لهذا السبب..فيديو جراف

شهادة أرباحها 100 ألف جنيه خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

قرعة الحج 2024.. اعرف التكلفة والشروط والأوراق المطلوبة

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ