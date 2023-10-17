رفع 770 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 770 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 427 حالة بدمنهور و135 حالة بأبو حمص و175 بالدلنجات و 33 حالة برشيد.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.