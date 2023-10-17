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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 583 مواطنا خلال تنفيذ قافلتين طبيتين بالبحيرة

قوافل الطبية بالبحيرة
قوافل الطبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزى إيتاي البارود والدلنجات ومؤسسة راعي مصر قافلتين طبيتين إحداهما بقرية النقراش التابعة لوحدة قرية النبيرة بايتاي البارود  تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 363 من أهالي القرية بمختلف التخصصات.

وشملت الحالات 163 بعيادة الباطنة و 22 أسنان و 77 رمد و 68 عظام بالإضافة الي عمل 33 نظارة طبية.

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كما تم تنظيم قافلة طبية مماثلة بقرية جزاير عيسى بمركز الدلنجات ضمت عدد كبير من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات منها الباطنه والأطفال والنساء والأسنان والرمد والجلدية والعظام والتحاليل مع صرف العلاج وعمل نظارات و تم الكشف على 220 مواطن من أهالي القرية.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين و تلبية احتياجاتهم فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم.

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