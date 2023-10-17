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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بيان عاجل من 118 منظمة في أمريكا بعد استشهاد طفل فلسطيني بإلينوي

صدى البلد

أصدرت 118 منظمة يهودية أمريكية بيانا مشتركا يرفض الإسلاموفوبيا والكراهية المعادية للعرب بعد ارتقاء طفل فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر ست سنوات في جريمة كراهية تعرض لها الطفل ووالدته بسبب هويتهما الإسلامية والوضع الحالي بين إسرائيل وحماس.

وأشار البيان، الذي يقوده المجلس اليهودي للشؤون العامة، إلى أنه “خاصة مع استمرار المتطرفين في استغلال هذه اللحظة، يتم تذكيرنا بأن سلامة جميع مجتمعاتنا ومستقبلها مرتبطان ارتباطا وثيقا، ونعيد إلزام أنفسنا بمحاربة الكراهية بجميع أشكالها”.

الإدارة الأمريكية تندد

وأمس، قال وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، إنه “ينفطر قلبه” بسبب مقتل طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات بسبب هويته، مشيرًا إلى أن وزارة العدل فتحت تحقيقًا في جريمة الكراهية في جريمة القتل.

وقال جارلاند، إن “هذا الحادث لا يسعه إلا أن يزيد من مخاوف المجتمعات الإسلامية والعربية والفلسطينية في بلادنا فيما يتعلق بالعنف الذي يغذيه الكراهية”.

وأضاف أنه “لا ينبغي لأحد في الولايات المتحدة الأمريكية أن يعيش في خوف من العنف بسبب طريقة عبادتهم أو من أين يأتون هم أو عائلاتهم”.

جريمة بشعة

وفي وقت سابق، أفادت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، بتعرض طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات للطعن حتى الموت وأصيبت والدته البالغة من العمر 32 عامًا بجروح خطيرة في إلينوي الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية، إنهما تم استهدافهما بسبب هويتهما الإسلامية والوضع الحالي بين إسرائيل وحماس.

وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة ويل، هاجمهم المشتبه به البالغ من العمر 71 عامًا، وهو مالك منزل العائلة، بسكين.

وأصيب كل منهم بعشرات الطعنات في الصدر والجذع والذراعين.

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وحسب شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، توفي الطفل الذي تعرض للطعن 26 مرة، بعد نقله إلى مستشفى محلي، ومن المتوقع أن تبقى الأم على قيد الحياة.

ووفقاً لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهو أكبر منظمة للدفاع عن المسلمين في أمريكا، فإن المشتبه به حاول خنقها بينما كان يصرخ “أنتم أيها المسلمون، يجب أن تموتوا!”.

إسرائيل حماس ‏الإسلاموفوبيا أمريكا

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