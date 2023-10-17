أمريكا ترسل 2000 جندي لتحرير أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية.. فيديو

قال العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إن المشهد في فلسطين صعب للغاية، مؤكدا أن هناك تنسيق كبير بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، من خلال عدة زيارات رسمية لعدد من ممثلي الولايات المتحدة.

وأضاف محمود محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم حدثت فضحية كبرى في إسرائيل، وذلك عقب حضور وزير الخارجية الأمريكي بلينكن اجتماع للمجلس العسكري الإسرائيلي والاطلاع على معلومات سرية للغاية، وسط تباين في الآراء في الشارع الإسرائيلي.



وتابع العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، أن أمريكا تلعب دورا كبيرا في مساندة إسرائيل في الحرب التي تشنها قوات العدو على قطاع غزة، كما أن إرسال أمريكا 2000 جندي بمثابة الانخراط في الصراع القائم حاليا في فلسطين، وأمريكا أرسلت هذه المجموعة من أجل تحرير الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.

وأوضح محمود محي الدين، أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية أقر بفشله في عدم تحديد هجوم طوفان الأقصى الذي تم يوم 7 أكتوبر الماضي قبل وقوعه، كما أنه مستعد للمحاكمة بعد نهاية الحرب، كما أن إسرائيل تجري تحقيقا واسعا مع أكثر من 4 آلاف شخص قاموا بزيارة إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى بـ48 ساعة.

