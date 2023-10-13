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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غرة شهر ربيع الآخر لعام 1445 من الهجرة الإثنين 16 أكتوبر 2023.. فلكيا

صورة ارشفية
صورة ارشفية

صرح  الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة  الدكتور ياسر عبد الهادى بأن هلال شهر ربيع الآخر سوف مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7:56 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من ربيع الأول 1445هـ الموافق 14/10/2023م (يوم الرؤية).

 

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ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ 7 دقائق في مكة المكرمة و6 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (6– 7 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (2- 17 دقيقة).


وبذلك يكون يوم الأحد 15/10/2023 م هو المتمم لشهـر ربيع الأول 1445هـ وتكون غرة شهر ربيع الآخر 1445هـ فلكياً يوم الإثنين 16/10/2023م.

المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي معمل ابحاث الشمس هلال شهر ربيع الآخر الهلال الجديد

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