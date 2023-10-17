رسالة للإعلام الغربي.. بيان عاجل من حماس بشأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الثلاثاء، إن استهداف الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية هو جريمة موصوفة ومخالَفة صارخة لكل قواعد الحروب.

وأضافت حماس في بيان لها: "ندعو الإعلام الغربي إلى كبح انسياقه وراء الرواية الصهيونية الزائفة والعودة إلى الالتزام بالمهنية وأصول العمل الصحفي".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، استشهاد فؤاد ابو بطيحان مسؤول المعابر جراء قصف إسرائيلي لمنزله.

وأفادت إذاعة تابعة لحركة "حماس" بـ "استشهاد اللواء فؤاد ابو بطيحان مسؤول المعابر وعدد من أقاربه في قصف مباشر لبيته في النصيرات وسط قطاع غزة".

كما نعت حركة حماس الشهيد القائد الدكتور تيسير إبراهيم رئيس القضاء الحركي والشهيد الداعية الدكتور وائل الزرد اللّذين استشهدا برفقة عائلتيهما خلال قصف على منزليهما في قطاع غزة.