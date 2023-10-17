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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصر ترفض ضغوطا غربية بشأن سيناء.. ما سر إذاعة لقاء السيسي وبلينكن؟ «فيديوجراف»

مصر وفلسطين .. إيد
مصر وفلسطين .. إيد واحدة

تطورات طوفان الأقصى في غزة وقصف إسرائيل للمدنيين في فلسطين .. تواصل القاهرة دعمها المطلق للأشقاء في فلسطين وترفض مساعي تقودها أطراف غربية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال طرح فكرة وجود وطن بديل لسكان قطاع غزة الذين يتعرضون لحملة إسرائيلية ممنهجة لتدمير القطاع وسحق من بداخله ردًا على عملية طوفان الأقصى، التي قامت بها الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الجاري ونتج عنها خسائر فادحة في صفوف الإسرائيليين.

تطورات طوفان الأقصى وموقف مصر

وطرحت عدة أطراف غربية وأصوات داخل إسرائيل فكرة تهجير سكان قطاع غزة قسريا ونقلهم خارج القطاع وتحديدا إلى سيناء المصرية وهو ما رفضته مصر قيادة وشعبًا، مؤكدة أن سكان غزة لن يتركوا وطنهم ولن يتم تصفية القضية الفلسطينية وستظل مصر داعمة لهم وأن سيناء مصرية ولن تكون إلا للمصريين رافضين كافة الضغوط التي تمارسها الدول الكبرى على مصر للقبول بهذا الأمر.

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للمزيد حول موقف مصر من تطورات طوفان الأقصى في غزة والتصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة وتفاصيل لقاء الرئيس السيسي وبلينكن وزير خارجية أمريكا شاهد الفيديوجراف التالي: 

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