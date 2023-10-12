بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

خطوبة جنى مقداد طفلة طيور الجنة .. كثيرون يبحثون عن صور أطفال طيور الجنة، وهي القناة المجانية الرائدة بالعربية في عالم الأطفال يتابعها الملايين في الوطن العربي، فهاهي جني مقداد طفلة طيور الجنة وبطلة تريند الألفينات، تتصدر تريند السوشيال ميديا الآن بعد الإعلان عن خطوبتها.

خطوبة جنى مقداد طفلة طيور الجنة

رواد السوشيال ميديا تداولوا خبر خطوبة جني مقداد، التي اشتهرت بأغنية "ماما جابت بيبي"، وهي أغنية خاصة بالأطفال كانت جنى بطلتها.

اقرأ أيضًا: من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

للمزيد حول أطفال طيور الجنة وتفاصيل خطوبة جنى مقداد طفلة طيور الجنة الشهيرة وردود فعل المتابعين شاهد الفيديوجراف التالي: