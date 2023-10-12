عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

صدى البلد

خطوبة جنى مقداد طفلة طيور الجنة .. كثيرون يبحثون عن صور أطفال طيور الجنة، وهي القناة المجانية الرائدة بالعربية في عالم الأطفال يتابعها الملايين في الوطن العربي، فهاهي جني مقداد طفلة طيور الجنة وبطلة تريند الألفينات، تتصدر تريند السوشيال ميديا الآن بعد الإعلان عن خطوبتها.

خطوبة جنى مقداد طفلة طيور الجنة

رواد السوشيال ميديا تداولوا خبر خطوبة جني مقداد، التي اشتهرت بأغنية "ماما جابت بيبي"، وهي أغنية خاصة بالأطفال كانت جنى بطلتها.

اقرأ أيضًا: من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف» 

أفيونة التريند.. معلم يرقص ويغني أمام طلابه في سنتر خاص |فيديوجراف

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

للمزيد حول أطفال طيور الجنة وتفاصيل خطوبة جنى مقداد طفلة طيور الجنة الشهيرة وردود فعل المتابعين شاهد الفيديوجراف التالي: 

جنى مقداد خطوبة جنى مقداد طفلة طيور الجنة طيور الجنة أطفال طيور الجنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

موضوعات متعلقة

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

بعد نجاح «فول الصين العظيم».. حقيقة مشاركة محمد هنيدي في فيلم كوري|فيديوجراف

« مصابة بالإيدز».. مفاجأة في طرد جوري المغربية من دبي وعلاقة المغرد السعودي «فيديوجراف»

ترشيحاتنا

عاجل.. سوريا تعلن خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة بعد الضربة الإسرائيلية

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

لبحث القضية الفلسطينية .. وزير الخارجية يستقبل نظيره العراقي

36 معلومة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

كلب يشعل معركة بين عائلتين.. مصرع عامل وإصابة والده وعمه بالصف

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الصداع مؤشر لأمراض خطيرة تعرف عليها

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فيديو

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

فيديوجراف| مهندس طوفان الأقصى.. من هو جلاد الاحتلال؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ