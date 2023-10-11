أفيونة التريند.. معلم يرقص ويغني أمام طلابه في سنتر خاص |فيديوجراف

فيديو معلم يرقص ويغني أمام طلابه .. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره من داخل إحدى الجلسات التعليمية، لمعلم يرقص ويغني أمام طلابه ويقدم فيديوهات تيك توك في أحد السناتر الخاصة.

معلم يرقص فيديو

مستر "ك. ع" وشهرته “العمدة ” مدرس مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم العديد من المشاهد المضحكة خلال منصة تيك توك بمشاركة طلابه.

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وفي مشهد آخر شاهدنا خلال الأيام الماضية مدرس فلسفة استدعى للطلاب غوريلا في الدرس، يدعى "ك. ط"، معتبرًا أنها طريقة جديدة للتعلم.

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للمزيد حول أخبار الغرائب وفيديو معلم يرقص ويغني أمام طلابه للنشر على تيك توك وماذا قال عن ذلك ورد فعل الطلاب شاهد الفيديوجراف التالي: