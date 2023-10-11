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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

حريق ضخم بمطار لوتون
حريق ضخم بمطار لوتون في لندن

حريق مطار لوتون .. أعلن مطار لوتون في العاصمة البريطانية لندن تعليق كافة الرحلات الجوية بعد حريق كبير  تسبب في انهيار جزئي في أحد مرائبه، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

حريق مطار لندن

وسائل إعلام بريطانية أفادت بأنه تم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان. 

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وقالت إدارة المطار الواقع شمال العاصمة البريطانية، والذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها إن "سلامة ركابنا وموظفينا تظل أولويتنا الرئيسية، وبالتالي فقد قررنا تعليق كل الرحلات الجوية حتى الساعة 12 من ظهر الأربعاء"، ليتصدر البحث عبارة "حريق مطار لوتون"، وعبارة "حريق مطار لندن". 

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للمزيد حول أخبار لندن وسبب حريق مطار لندن وماذا فعلت سلطات مطار لوتون عقب الحريق شاهد الفيديوجراف التالي: 

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