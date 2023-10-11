تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

حريق مطار لوتون .. أعلن مطار لوتون في العاصمة البريطانية لندن تعليق كافة الرحلات الجوية بعد حريق كبير تسبب في انهيار جزئي في أحد مرائبه، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

حريق مطار لندن

وسائل إعلام بريطانية أفادت بأنه تم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان.

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وقالت إدارة المطار الواقع شمال العاصمة البريطانية، والذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها إن "سلامة ركابنا وموظفينا تظل أولويتنا الرئيسية، وبالتالي فقد قررنا تعليق كل الرحلات الجوية حتى الساعة 12 من ظهر الأربعاء"، ليتصدر البحث عبارة "حريق مطار لوتون"، وعبارة "حريق مطار لندن".

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