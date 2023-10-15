حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

وفاة جيزيل خوري مذيعة سكاي نيوز عربية وبي بي سي الشهيرة .. توفيت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، فجر اليوم الأحد، عن عمر يناهز 62 سنة في بيروت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وكانت اشتهرت جيزيل خوري ببرامجها الحوارية ووصفها البعض بالمدرسة في تقديم البرامج.

وفاة جيزيل خوري

وُلدت جيزيل خوري في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت سنة 1961، وهي متحدرة من بلدة العقيبة الساحلية في قضاء كسروان شمال بيروت.

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