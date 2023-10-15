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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

جيزيل خوري
جيزيل خوري

وفاة جيزيل خوري مذيعة سكاي نيوز عربية وبي بي سي الشهيرة .. توفيت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، فجر اليوم الأحد، عن عمر يناهز 62 سنة في بيروت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وكانت اشتهرت جيزيل خوري ببرامجها الحوارية ووصفها البعض بالمدرسة في تقديم البرامج.

وفاة جيزيل خوري

وُلدت جيزيل خوري في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت سنة 1961، وهي متحدرة من بلدة العقيبة الساحلية في قضاء كسروان شمال بيروت.

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للمزيد حول وفاة جيزيل خوري وأبرز حوارات جيزيل خوري مذيعة سكاي نيوز عربية وبي بي سي شاهد الفيديوجراف التالي:

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