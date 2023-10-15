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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

شقيق وشقيقة محمد صلاح يردون على انتقاد فخر العرب لموقفه من فلسطين.. فيديوجراف

محمد صلاح وشقيقه
محمد صلاح وشقيقه نصر

شقيق محمد صلاح يثير الجدل بتعليق على فيسبوك .. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، أحد المنشورات التي تهاجم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بسبب رؤية الجماهير أن فخر العرب لا بد أن يشارك في دعم فلسطين. 

محمد صلاح ودعم فلسطين

وعلَّق نصر صلاح شقيق محمد صلاح، على المنشور الذي يهاجم شقيقه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتبا: “يعني أنت عايز أخويا يعمل إيه يعني؟”.

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للمزيد حول تطورات ما يحدث في فلسطين والحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وماذا كتب شقيق محمد صلاح للرد على الهجوم الذي يواجهه شقيقه محمد صلاح شاهد الفيديوجراف التالي:

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