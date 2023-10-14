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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

مصر ترفض إدخال الرعايا
مصر ترفض إدخال الرعايا الأجانب من معبر رفح

تطورات عملية "طوفان الأقصى" ومحاولات الضغط الإسرائيلي والأمريكي على مصر لفتح الحدود وإدخال الفلسطينيين من خلال معبر رفح، قوبلت بالرفض من السلطات المصرية، بعدم السماح للرعايا الأجانب بالمرور من معبر رفح البري، واشترطت إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. 

تطورات طوفان الأقصى 

شهود عيان قالوا إن الرعايا الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام معبر رفح دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا، بينما قالت مصادر مصرية مطلعة إن السلطات المصرية رفضت أن يكون معبر رفح البري مخصصًا لعبور الأجانب فقط، مؤكدة أن الموقف المصري واضح، وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات إلى فلسطين المحتلة.

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للمزيد حول تطورات الوضع في فلسطين المحتلة وعملية طوفان الأقصى وماذا يحدث على حدود غزة وفي معبر رفح من الجانب المصري شاهد الفيديوجراف التالي: 

معبر رفح طوفان الأقصى غزة فلسطين إسرائيل

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