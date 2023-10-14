اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

تطورات عملية "طوفان الأقصى" ومحاولات الضغط الإسرائيلي والأمريكي على مصر لفتح الحدود وإدخال الفلسطينيين من خلال معبر رفح، قوبلت بالرفض من السلطات المصرية، بعدم السماح للرعايا الأجانب بالمرور من معبر رفح البري، واشترطت إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

تطورات طوفان الأقصى

شهود عيان قالوا إن الرعايا الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام معبر رفح دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا، بينما قالت مصادر مصرية مطلعة إن السلطات المصرية رفضت أن يكون معبر رفح البري مخصصًا لعبور الأجانب فقط، مؤكدة أن الموقف المصري واضح، وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات إلى فلسطين المحتلة.

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