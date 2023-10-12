أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

أزمات اتحاد الكرة عرض مستمر .. يعاني مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام العديد من الأزمات خلال الآونة الأخيرة جاء أبرزها ودية منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب الجزائر المقرر إقامتها الاثنين المقبل فى الإمارات.
هل تعاد مباراة الأهلي والمصري
ويسعي اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إلي إنهاء أزمة ثنائي نادي المصري البورسعيدي بعد شكوى نادي الزمالك.
فيما يواجه اتحاد الكرة أزمة فى إقامة مباراة ودية بين المنتخب الأولمبي ونظيره الكولومبي فى قادم الأيام.
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للمزيد حول أزمة مباراة الأهلي والمصري وأزمة مباراة مصر والجزائر وأزمات اتحاد الكرة عمومًا شاهد الفيديوجراف التالي: