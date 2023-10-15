خسر لقب فخر العرب.. صمت محمد صلاح عن حرب فلسطين يعرضه لحملات غضب|فيديوجراف

فقد ملايين المتابعين

حساب محمد صلاح وتطورات عملية طوفان الأقصى في فلسطين وتصاعد حدة القصف الإسرائيلي على غزة.. اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تعرض لهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا، لعدم نشره أو تحدثه عن دولة فلسطين وأحداث قطاع غزة الذي دُمر بسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

محمد صلاح وطوفان الأقصى

رواد مواقع التواصل تساءلوا عن سر صمت الفرعون المصري محمد صلاح، وعدم تحدثه عن أحداث غزة أو حتي التعليق أو النشر عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي يتابعها الملايين من الجماهير المحبة لـ محمد صلاح حول العالم وليس الوطن العربي فقط.

اقرأ أيضًا: شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

للمزيد حول سر صمت محمد صلاح وعدم تعليقه على الأحداث الجارية في فلسطين المحتلة وعملية طوفان الأقصى والقصف الإسرائيلي الغاشم في غزة ورد فعل المتابعين على مواقع التواصل المختلفة شاهد الفيديوجراف التالي: