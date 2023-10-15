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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيضانات تضرب إسرائيل .. مياه الأمطار الغزيرة تغرق تل أبيب «فيديوجراف»

فيضانات عارمة تضرب
فيضانات عارمة تضرب إسرائيل

فيضان تل أبيب .. غرقت العديد من الشوارع في مدينة تل أبيب نتيجة الفيضانات والسيول التي تشكلت في أعقاب التساقط الغزير للأمطار.

فيضان تل أبيب 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، أحد المنشورات والفيديوهات للأمطار في تل أبيب.

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وجاءت التعليقات كالآتي:" الله اكبر ،اللهم ابعث عليهم جندا من جنودك ، فأرسلنا عليهم الطوفان".

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للمزيد حول تطورات الحرب التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة وماذا حدث بشأن فيضان تل أبيب شاهد الفيديوجراف التالي:

 

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