فيضانات تضرب إسرائيل .. مياه الأمطار الغزيرة تغرق تل أبيب «فيديوجراف»

فيضان تل أبيب .. غرقت العديد من الشوارع في مدينة تل أبيب نتيجة الفيضانات والسيول التي تشكلت في أعقاب التساقط الغزير للأمطار.

فيضان تل أبيب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، أحد المنشورات والفيديوهات للأمطار في تل أبيب.

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وجاءت التعليقات كالآتي:" الله اكبر ،اللهم ابعث عليهم جندا من جنودك ، فأرسلنا عليهم الطوفان".

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