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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

فاتن الحلو
فاتن الحلو

مرض فاتن الحلو مدربة الأسود الشهيرة .. كشفت مدربة الأسود فاتن الحلو عن دخولها العناية المركزة مرة ثانية خلال الساعات القليلة الماضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مرض فاتن الحلو

مدربة الأسود الشهيرة ومالكة السيرك المصري الأوروبي فاتن الحلو، كتبت عبر حسابها على فيس بوك: «دعواتكم ليا بالشفاء العاجل اتحجزت تاني في العناية المركزة».

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كانت كشفت الفنانة فاتن الحلو مالكة السيرك المصري الأوروبي ومدربة الأسود الشهيرة، عن تعرّضها لوعكة صحية أدت إلى احتجازها داخل المستشفى لمدة 12 يومًا.

للمزيد حول مرض فاتن الحلو مدربة الأسود الشهيرة ومالكة السيرك المصري الأوروبي وتفاصيل حالة فاتن الحلو الصحية وماذا كتب ابن شقيقتها شاهد الفيديوجراف التالي:

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