الأمم المتحدة: فرض حصار على قطاع غزة يرقى إلى عقاب جماعي للسكان

قالت مفوضية حقوق الإنسان بـ الأمم المتحدة، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في تسوية أحياء مكتظة بالسكان بالأرض.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ خطوات فورية لعدم شن غارات عشواية وعدم التعرض لأغراض مدنية.

وأوضحت المفوضية حقوق الإنسان، أن الفلسطينيون في غزة محرومون من كافة حقوقهم الأساسية ومن كل ما يعينهم للبقاء على قيد الحياة، لافته إلى أن فرض حصار على غزة يرقى إلى عقاب جماعي للسكان ويعد انتهاكا للقانون الدولي.

كما دعت مفوضية حقوق الإنسان أيضا إلى لفتح ممرات إنسانية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن هناك نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 12500 جريح في قطاع غزة و61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحاً في الضفة الغربية.

وعلى جانب آخر، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع في غزة تزداد ترديا وهي كارثة متكاملة الأركان، بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيان له، أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية فنحو مليون نسمة قد فروا من ديارهم لأماكن أخرى.