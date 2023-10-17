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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس طيبة التكنولوجية يشهد حفل افتتاح كلية العلوم بجامعة الأقصر

رئيس طيبة التكنولوجية
رئيس طيبة التكنولوجية يشهد حفل افتتاح كلية العلوم بجامعة الأ

 

أعرب الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية الأقصر  عن سعادته بافتتاح صرح تعليمي جديد بجامعة الأقصر، يضاف لكليات الجامعة الست، مؤكدا أن جامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي حسين، شهدت العديد من الإنجازات والتوسعات التي ساهمت في تعزيز مكانة الجامعة وإتاحة الفرصة لشباب وأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، على تقليل الاغتراب والحصول على خدمة تعليمية متميزة.

 

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جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، في حفل افتتاح كلية العلوم، وبدء الدراسة بها رسميا للعام الجامعي 2023-2024، يرافقه الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور لفيف من القيادات الجامعية والتنفيذيين، وطلاب الكلية.

وشارك الدكتور عادل زين الدين، في تكريم بعض القيادات الجامعية، التي ساهمت في ظهور كلية العلوم للنور، كما شارك في تكريم الدفعة الذهبية من طلاب كلية العلوم وبعض الطلاب المتفوقين، واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية.

 

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مثمرا مع جامعة الأقصر وكلية العلوم، طبقا للبروتوكول الموقع بين الجانبين، والذي يقضي بحصول طلاب جامعة طيبة التكنولوجية على تدريبات عملية في معامل كلية العلوم، وفي المقابل تتيح جامعة طيبة التكنولوجية لطلاب جامعة الأقصر، استغلال المدرجات والقاعات الدراسية وملاعب الجامعة والمسرح وقاعة المؤتمرات.

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