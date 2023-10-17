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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فراشات الباليه تحلق في مسرح 23 يوليو بالمحلة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى،  ليلة فنية جديدة من فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وذلك للاحتفال بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

بدأت فعاليات الحفل الفني بعزف للسلام الجمهوري، فيما قدمت فرقة فراشات الباليه للرقص التعبيري عددا من التابلوهات والاستعراضات الفنية بقيادة الفنان خالد النموري وبمصاحبة موسيقى بوابة الحلواني، ويا ورد على فل وياسمين، ومصر جميلة بلون القمح.

وتضمنت الفقرة الثانية من الحفل تقديم فرقة ذوي الهمم للفنون الشعبية باقة من الاستعراضات والتابلوهات الراقصة بقيادة الفنان خالد قنيدة، حيث انتزع الأطفال إعجاب وتصفيق الحضور بالمسرح من خلال تقديمهم لاستعراضات: المولد، والفرح، والتنورة التي عكست شكل الفلكلور التراثي لمحافظة الغربية.

يذكر أن فرع ثقافة الغربية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش قد أقام العديد من الفعاليات الثقافية والفنية للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وذلك بمواقع: قصر ثقافة طنطا، ودار الكتب، ومكتبة محلة أبو علي، وقصر ثقافة المحلة الكبرى.

مسرح 23 يوليو الهيئة العامة لقصور الثقافة حرب أكتوبر المجيدة الاستعراضات والتابلوهات لمحافظة الغربية

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