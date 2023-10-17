لا نعلم.. أول تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن استهداف المستشفي المعمداني بغزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه لم تصلنا كل التفاصيل والمعلومات بشأن استهداف مركز طبي في قطاع غزة ولا يمكننا التعليق حاليا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للتقديرات الأولية فقد تم استشهاد بين 200 إلى 300 شخص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المستشفى العربي "المعمداني" في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأضافت الوكالة، أن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.