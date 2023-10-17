اتفاقية لرفع كفاءة الأطقم الطبية بكافة مستشفيات المنوفية

وقع الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، إتفاقية تعاون مع هيئة الإسعاف المصرية فرع المنوفية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان بضرورة رفع كفاءة الأطقم الطبية بكافة المنشآت.

وتم التوقيع مع الدكتور أيمن عباس مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالمنوفية ، بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، وبتنسيق الدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة بالمديرية .

وتشمل اتفاقية التعاون عقد جلسات تدريبية للتوعية بأساسيات الإنعاش القلبي الرئوي للأطقم الطبية بالمستشفيات من قبل هيئة الإسعاف فرع المنوفية ، ويأتي ذلك في إطار التعاون المجتمعي المتبادل بين الجهتين.