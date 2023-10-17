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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتفاقية لرفع كفاءة الأطقم الطبية بكافة مستشفيات المنوفية

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

 

وقع الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ،  إتفاقية تعاون مع هيئة الإسعاف المصرية فرع المنوفية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان بضرورة رفع كفاءة الأطقم الطبية بكافة المنشآت.                                                                

وتم التوقيع مع  الدكتور أيمن عباس مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالمنوفية ، بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، وبتنسيق الدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة بالمديرية .

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وتشمل اتفاقية التعاون عقد جلسات تدريبية للتوعية بأساسيات الإنعاش القلبي الرئوي للأطقم الطبية بالمستشفيات من قبل هيئة الإسعاف فرع المنوفية ، ويأتي ذلك في إطار  التعاون المجتمعي المتبادل بين الجهتين.

الاسعاف المصري إطلاق مبادرة الإنعاش القلبي الرئوي الشئون الصحية الصحة والسكان

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