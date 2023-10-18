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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس يحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية ندوة بهذه المناسبة اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر ، يحاضر فيها السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس إدارة المركز اللواء فؤاد فيود، من أبطال حرب أكتوبر العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة .

تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط .

 

يدير الندوة الدكتور حاتم العبد مدير المركز وتعقد الندوة في قاعة المؤتمرات بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات داخل الحرم الجامعي في تمام الساعة 2 ظهرًا.

 

إلتقت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم الصينية برئاسة السيد  تشن چيا نائب وزير التعليم لجمهورية الصين الشعبية وعدد من رؤساء الجامعات الصينية وفي حضور الوزير المستشار لو تشون شنغ مدير المكتب العلمي والتعليمي بالسفارة الصينية و أ.د. ناصر عبدالعال وكيل كلية الألسن ومدير معهد كونفوشيوس ، تناول اللقاء مناقشة التعاون الاكاديمي والبحثي بين جامعة عين شمس ووزارة التعليم الصينية والجامعات الصينية التي تربطها علاقات تعاون علمي وتعليمي من خلال الاتفاقيات الموقعة بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية المختلفة .

 

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، تاريخ التعاون مع الجامعات الصينية منذ عام ١٩٥٨ بإنشاء أول قسم علمي لتدريس اللغة الصينية وآدابها بكلية الالسن جامعة عين شمس ، وإنشاء فصل كونفشيوس عام ٢٠١٧ والذي ترقي إلى معهد كونفوشيوس بالتعاون مع جامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية والتجارة الدولية .

 

كما أشارت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس إلى التوسع في مجالات التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية ليشمل القطاع الطبي والهندسي ، واتفاقية التعاون العلمي وتبادل الأساتذة والأبحاث المشتركة  بين جامعة عين شمس وجامعة فودان الصينية على مستوى المستشفيات والمشاريع المشتركة في مجال الأمراض السرطانية ، وفي القطاع الهندسي تم تأسيس ورشة لوبان الصينية للتدريب على تطبيقات العلوم الهندسية في مجال السيارات والنقل بالتعاون مع الأكاديمية الفنية بمدينة تيان چين الصينية لاديب وتأهيل الطلاب بكلية الهندسة قبل التخرج والالتحاق بسوق العمل.

 

وتحدثت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس عن التطور الكبير الذي شهدته جامعة عين شمس في السنوات الأخيرة على مستوى البحث العلمي والنشر الدولي وفي مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتبوؤها ترتيب مرتفع في التصنيف الدولي .


وأعربت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس عن رغبة الجامعة في فتح أفاق جديدة للتعاون مع الجامعات الصينية التي تزور الجامعة وتقدم البرامج والتخصصات المختلفة بها للطلاب والباحثين بجامعة عين شمس من خلال ملتقى الجامعات الصينية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس ، متمنية للملتقي العلمي والتكنولوجي النجاح التام.


ومن جانبه أعرب الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس ، عن تقدير الكلية على مستوى الأساتذة والباحثين والطلاب للتعاون مع الجانب الصيني في إنشاء ورشة لوبان بكلية الهندسة واصطحب الدكتورة غادة فاروق والوفد الصيني في جولة تفقدية داخل ورشة لوبان.

وقد قدم تشن چيا الشكر لقيادات جامعة عين شمس على حفاوة الاستقبال واستعرض من جانبه مجالات التعاون الاكاديمي والبحثي بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية مؤكدا على رغبة وزارة التعليم الصينية والجامعات الصينية التي تشارك في ملتقى الجامعات الصينية بكلية الهندسة في فتح المزيد من آفاق التعاون في التخصصات المختلفة.

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