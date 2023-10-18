نقيب الصحفيين: ما يحدث في غزة تعجز الكلمات عن وصفه

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أننا أمام مشهد تعجز الكلمات أن تعبر عنه، وأن الوضع في فلسطين، وأن كل من برر ما يحدث هم جزء من الجريمة التي ترتكب.

وأضاف خلال القناة الأولى، أن النقابة تدعو لوقفة احتجاجية غدًا لـ التضامن مع أهالي غزة، ولرفض ما يحدث في غزة من قبل العدو الصهيوني.

وأشار إلي أن ما يحدث جريمة، وأن الجميع يجب أن يوجه رسالة لـ هؤلاء الذين يرتكبون جريمة ضد الشعب الفلسطيني، وأن ما يحدث عار في جبين كل صامت عليه.

وأوضح أن المشاهد في فلسطين صعبة، وأن النقابة بدأت بـ مخاطبة جميع الجهات المعنية بالصحافة، لـ التحقيق فيما يتم، وفيما يرتكب ضد الصحفيين في غزة.

وأوضح أن النقابة فتحت باب التبرعات العينية، وأن النقابة ترسل رسالة تعبير وتضامن، مع الشعب الفلسطيني، وأن رسالتنا اننا نشعر بكم.

وأكد أن النقابة بدأت من أمس في استعراض جرائم الإعلام الغربي، ما يتم من انتهاكات، وأن النقابة لن تتوقف عن دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وأن هناك لجنة لـ توثيق جرائم الحرب.

يعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.



وتؤكد نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني .

وتحمل نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.



وقطع مجلس النقابة انعقاده في جلسته الدورية اليوم ، لمتابعة المجزرة البشعة والجريمة الإرهابية التي استهدفت المرضى والجرحى بالمستشفى الأهلي المعمداني بغزة.



وقرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة كل الزملاء غدا لوقفة احتجاجية في تمام الساعة الخامسة عصرا لإعلان موقفهم الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني.

كما يعلن المجلس رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه ، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.



ويعلن مجلس النقابة عن إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.



ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع القادم لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

ويعلن مجلس النقابة أنه سيخاطب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة للمطالبة بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية واستهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة قتلة الصحفيين بالتنسيق مع نقابات الصحفيين المعنية.



كما قرر المجلس التبرع بأدوات السلامة المهنية الموجودة بمقر النقابة للصحفيين الفلسطينيين، وفتح الباب أمام الزملاء للتبرع بأية أدوات للسلامة المهنية والإسعاف والإغاثة.

وتجدد نقابة الصحفيين المصريين، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والرد على جرائم الكيان الصهيوني المتكررة بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

