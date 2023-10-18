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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تضامنا مع فلسطين.. الحملة الرسمية للسيسي تعلن الحداد على شهداء مستشفى المعمداني

صدى البلد

قامت الحملة الرسمية للرئيس السيسي  بتغيير شعارها إلى اللون الأسود حدادا على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء.

وأضافت الحملة الرسمية للرئيس السيسي بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 جملة تضامنا مع فلسطين إلى شعارها.

أدانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بأشد العبارات وبكل استياء تصاعد الأحداث في قطاع غزة ومشاهد القتل الوحشي المؤسفة والمحزنة للأطفال والأبرياء.

واستنكرت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، هذا القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة بشكل غير مسبوق.

واعتبرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي هذا القصف المتعمد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتهيب بالمجتمع الدولي سرعة التدخل لوقف القصف والاستهداف الجماعي لمثل هذه الأهداف المدنية.. وذلك حتى لا تتفاقم الأحداث لتتحول لكارثة بشرية سيكون الخاسر الأكبر فيها هو الإنسانية. 

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