والد الشهيد محمد الدرة لزعماء الأمة العربية باكيًا: «كفاية.. كفاية» |فيديو

قال والد الشهيد محمد الدرة، إن اليوم قامت مجزرة خلفت وراءها فوق الـ 2000 شهيد من أطفال ونساء وشيوخ، فقد ارتكبت إسرائيل عدة مجازر كبيرة داخل المستشفيات والمخيمات، كما ارتكبوا مجزرة في المدارس، قاموا بمجزرة داخل مستشفي العربي بغزة أستشهد فيها 1500 شهيد ومازال العدد يزداد، كما يؤكد الدرة استشهاد شقيقه وأبناء أعمامه.

وأسترسل باكيًا: "كل شوارع غزة الآن تمتلئ بأشلاء الأطفال، فبأي ذنب يقتل المدنيون وبأي ذنب تدمر المباني على أبناء هذا الشعب".

وأكد والد محمد الدرة، أن بايدن هو الداعم لإسرائيل، وهو الذي يريد قتـ ـل أبناء هذا الشعب، وهو من دعم إسرائيل بهذا السلاح والعتاد وزوده لقتل الفلسطينيين.

كفاية.. الدرة يناشد الرئيس السيسي وكل زعماء العرب

ويناشد الدرة زعماء الأمة العربية جميعها بالتدخل لوقف هذه المجازر، خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف المذابح بفلسطين قائلاً: "كفاية .. كفاية.. كفاية".