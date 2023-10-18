أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العنف الإسرائيلي غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، الذي بلغ ذروة قاسية اليوم بقصف المستشفى المعمداني في غزة ما أسفر عن سفك دماء مئات الأبرياء من الشهداء والمصابين.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: نصلي ليعين الله الفلسطينيين على ما يواجهونه من أهوال

وقالت فى بيان :"إذ ندين هذا الهجوم نؤكد على موقفنا الثابت ضد إراقة الدماء الزكية في كل مكان وعلى كل جانب، وعلى دعمنا الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش الآمن داخل أراضيهم، ونصلي أن يعينهم الله على ما يواجهونه من أهوال، وأن يعطي طمأنينةً للعالم كله".