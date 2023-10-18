الحيني: فتح الحد الأقصى لبطاقات الائتمان للاستخدام في الخارج بشروط قرار منطقي

قال باسل الحيني، الرئيس غير التنفيذي لبنك الإسكان والتعمير، إن قرار البنك المركزي بفتح الحد الأقصى لبطاقات الائتمان للاستخدام في الخارج بشروط يعتبر قرار منطقي وطبيعي جدا.

وأضاف باسل الحيني، الرئيس غير التنفيذي لبنك الإسكان والتعمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي”، أن استخدام أى شئ من فئة محدودة من الناس يترتب عليها فى بعض الأحيان فى تعميمه علي الجميع، وبالتالي أن هذا القرار صائب.

وتابع باسل الحيني، الرئيس غير التنفيذي لبنك الإسكان والتعمير: “نحن فى أزمة شديدة، ويتوقع أننا نتكاتف ونقوم بفعل الشئ الصحيح، ولا يجب على الجميع التفكير مع أنفسهم”.