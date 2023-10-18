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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة إزالات مكبرة بمدينة أرمنت جنوب الأقصر

صدى البلد

أعلن العميد عادل شرشر رئيس  مركز ومدينة أرمنت جنوب الاقصر عن تنفيذ  ٣حالات إزالة تعدى على أرض زراعية بقرية الرزيقات .

وكانت الحاله الأولى إزالة حفر وقواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م بقرية الرزيقات بحرى ،والحالة الثانية  إزالة فى المهد عبارة عن بناء بالطوب الأحمر ومونة الطين على مساحة٥٠م بحوض العقبية بقرية الرزيقات قبلى  وتمت الإزالة بالعمال لعدم إمكانية دخول المعدات.

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اما الحالة الثالثة  إزالة سور من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة ١٧٥م بقرية الرزيقات بحرى بحوض منوس اصلاح زراعي.
تمت الإزالة بالعمال لعدم إمكانية دخول المعدات ، كما تمت الإزالة  لجميع الحالات بمعدات المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
شارك فى الإزالة  نائب رئيس المركز ومدير المرافق ومدير المتابعة بالمركز ورئيس قرية الرزيقات ومشرفى الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.

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