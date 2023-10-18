مياه بني سويف: ضعف الضخ عن بعض المناطق لمدة 48 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن ضخ المياه سيكون ضعيفا عن مدينة بني سويف، اعتباراً من الساعة 8 من مساء اليوم الأربعاء 18-10-2023 وحتى الساعة 8 من مساء يوم الجمعة 20-10-2023 لمدة 48 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الصعف نظراً للقيام بأعمال تطهير بمروق رقم 1 بمحطة مياه أبو سليم بمركز بني سويف.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.