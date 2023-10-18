نيمار يتعرض لإصابة خطيرة ويغادر مباراة البرازيل وأوروجواي منهارا

تعرض نيمار جونيور، نجم الهلال السعودي ومنتخب البرازيل، لإصابة قوية، خلال مواجهة منتحب أوروجواي، فجر الأربعاء، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وسقط نيمار على أرض الملعب عند الدقيقة 44، وسط بكاء شديد؛ بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى، قبل أن يغادر البرازيلي ملعب المباراة، محمولا إلى سيارة الإسعاف.

ودخل ريتشارليسون مهاجم توتنهام بديلا لـ نيمار في الدقيقة 48.

وبحسب تقارير ذكرتها شبكة جلوبو سبورت البرازيلية، فإن نيمار يعاني من التواء خطير في أربطة الركبة، لكنه ينتظر نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها بعد المباراة.

ووفقا لشبكة ESPN فإن موضع الإصابة يثير الشكوك والتكهنات بشأن وجود مشكلة في أربطة الركبة.