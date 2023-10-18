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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بيع بورتريه الفيوم في أحد المزادات العالمية بلندن.. اعرف ثمنه

صدى البلد

تعرض دار كريستيز للمزادات العالمية في لندن، مجموعة من القطع الأثرية ضمن مزاد "انتيكات"، لبيع الاثار المصرية والرومانية، ومن بين القطع الأثرية المعروضة، صورة لمومياء خشبية مصرية مرسومة لشاب تعرف باسم بورتريهات الفيوم، ترجع إلى الفترة الرومانية من حوالى القرن الثاني الميلادى، ويقدر ثمنه ما بين 40 إلى 60 الف جنيه استرلينى.

 ومن بين القطع المعروضة، الجرة الكانوبية التى ستعرض بالمزاد مصنوعة من الطين المصبوغ على الطراز المصرى لمينتو-ناختي، تعود إلى المملكة الوسطى خلال الفترة الانتقالية الثانية والأسرة 13-17، التي تعود إلى حوالي 1773-1550 قبل الميلاد، ويقدر ثمنها ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه استرلينى.

 

تتكون هذه الجرة الكانوبية من قاعدة خزفية مشتعلة مع غطاء منفصل على شكل رأس إنسان، وهى مثال غير عادى بسبب تاريخها وكتاباتها وزخارفها ذات الألوان الزاهية، تتميز صورة المالك بشعر مستعار مطلى بخطوط سوداء، بينما تم تحديد عصابة الرأس والحاجبين والخط التجميلي للعينين باللون الأزرق الفاتح.

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وتم رسم العيون بزوايا حمراء الحاوية التى يوضع عليها الغطاء لها كتف عريض يضيق إلى قاعدة مدببة، الخلفية السوداء للجرة يقابلها حقل أصفر من الكتابة الهيروغليفية في أربعة أسطر، مرسومة باللون الأزرق الفاتح ومحددة بخطوط تسجيل سوداء رفيعة.

 

بورتريه الاثار المصرية الهيروغليفية الكتابة الهيروغليفية بورتريه الفيوم بورتريهات دار كريستيز للمزادات

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