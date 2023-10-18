وكيل التعليم بالغربية يتفقد مدارس طنطا ويوجه بتوزيع التغذية قبل فترة الفسحة

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة عدد من مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية.

وتفقد وكيل وزارة التعليم سير الدراسة مدارس المهندس منير عطية الابتدائية، وأحمد أغا الابتدائية، والسيدة مباركة الابتدائية.

في بداية الجولة، توجه وكيل الوزارة لمدرسة المهندس منير عطية الابتدائية، حيث شهد طابور الصباح، ومراسم تحية العلم، والإذاعة المدرسية، وقام بتوجيه إدارة المدرسة بالالتزام بالسلام الوطني، وتنظيم البرنامج الإذاعي بشكل أفضل، على أن يتضمن فقرات عن إنجازات الدولة المصرية، وإنجازات المحافظة، ومبادرة "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري.

كما وجه معلمي التربية الرياضية بتنظيم طابور الصباح، ومراعاة الترتيب في تحية العلم والسلام الوطني، وضرورة نظافة الفصول والفناء ودورات المياه، وتخطيط الملعب، والالتزام بالزي الرياضي أثناء حصص التربية الرياضية.

وتابع أيضا عددا من فصول المدرسة أثناء أداء الحصص، ووجه بضرورة التفاعل بين المعلم والطلاب أثناء سير الحصة، كما وجه بشرح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بطريقة سهلة ومبسطة لجميع الطلاب، مع مراعاة توصيل المعلومة لهم في إطار الفئة العمرية لهم، كما أكد على لائحة الانضباط الطلابي، وتنفيذ خطط للأنشطة الطلابية، ومجموعات الدعم المدرسي، وتوزيع التغذية المدرسية قبل الفسحة بوقت كاف، بعد التأكد من سلامتها، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرستي أحمد أغا الابتدائية، والسيدة مباركة الابتدائية، حيث أثنى على الحضور الجيد، والتزام وانضباط المدارس، ففي مدرسة أحمد أغا الابتدائية، قام بتكريم كل من آمال عبد العظيم عطا، مدير المدرسة، وسهام كمال عبد الحميد، معلم لغة عربية، ومنى السيد كامل، معلم لغة عربية، بنفس المدرسة، للجهد المتميز داخل الفصول، والتفاعل مع الطلاب.



وخلال المتابعة بالمدرستين، وجه بالاهتمام بنظافة الفصول والفناء ودورات المياه، خاصة بعد انتهاء الفترات، كما وجه بنظافة جدران الفصول، وأبوابها، وحث الطلاب على عدم الكتابة عليها، ووضع وسائل توضيحية على الحوائط، كما وجه بضرورة توزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب، قبل بداية الفسحة، وذلك بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها، والاهتمام بالإشراف في جميع الأدوار والفناء ودورات المياه، والتأكد تماماً من انصراف جميع الطلاب بعد نهاية اليوم الدراسي، والتأكد من خلو الفصول، والقاعات، ودورات المياه، والأفنية.

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