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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية

شهد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول بين الجامعة البريطانية ووزارة الشباب والرياضة، بهدف توطيد سبل التعاون في أنشطة التنمية المجتمعية ولتقديم الدعم والاهتمام والرعاية للشباب لتحقيق رؤية الدولة المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.


وقع البروتوكول الدكتورة فردوس رزق، نائب رئيس الجامعة البريطانية لشئون الطلاب، والدكتور محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم لوزارة الشياب والرياضة، وذلك بحضورالدكتورة هادية حسني، مدرس علم الأدوية بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، والمهندس يوسف يوسف، الرئيس التنفيذي للعمليات بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتور عمرو سعدة، قائد التحول الاستراتيجي بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتور عادل رضوان، رئيس قطاع الرياضة، واللواء عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور عبد الأول محمد، مساعد الوزير لشئون البطولة، والدكتورة رانيا سامي، مدير عام العلاقات الدولية.

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ويشمل البروتوكول تقديم الدعم في مجال الشباب والرياضة، مثل توفير المنح الدراسية للطلاب من المتفوقين والمتميزين رياضيًا، والتي تصل إلى 80% كحد أقصى، وتنظيم المؤتمرات والأنشطة الرياضية المختلفة، والتعاون المشترك في مجال ريادة الأعمال في المشروعات الرياضية والشبابية، والتعاون المشترك في إعداد الملفات التسويقية وملفات الرعاية والمسئولية الاجتماعية للمنشآت والمشروعات بوزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن التنسيق المشترك لتأسيس كلية متخصصة لتدريس علوم الرياضة والعلوم البينية، ودراسة تنفيذ دبلوم متخصص في مجالات التسويق والتمويل والاستثمار الرياضي وذلك تحت مظلة كلية التعليم المستمر بالجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يعد ميثاقًا لاستكمال التعاون البناء بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة البريطانية في مصر، لتوطيد سبل التعاون في أنشطة التنمية المجتمعية المتنوعة، وفي إطار حرص الجامعة البريطانية على تعزيز تأثيرها الأكاديمي، والخدمات المجتمعية التي تقدمها، وتعزيز استثمارها في التنمية للمساهمة بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال رؤية 2030، وتوجيهات رئيس جمهورية مصر العربية، واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال "لطفي" إن الأنشطة الرياضية واحدة من أهم المحاور الرئيسية التي تؤمن بها الجامعة وتدعمها، بالتزامن مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف البناء والاستثمار في الشباب والنشء ولذلك وضعت الجامعة استراتيجية شاملة لتمكين الشباب وبنائهم، كما تسعى الجامعة إلى تحقيق الرعاية الكاملة لشباب الجامعة فى شتى المجالات لتحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بجودة الحياة الطلابية، تحقيقًا لدورها التعليمي والمجتمعي في تعزيز قدراتهم لتخريج كوادر طلابية وقادة ورواد يساهموا في تحقيق مستقبل أفضل.

بدوره، تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالشكر إلى رئيس الجامعة البريطانية على التعاون المثمر بين الجامعة والوزارة، مشيرًا إلى أن الجامعة البريطانية في مصر تقوم بدور كبير في المساهمة في التنمية المجتمعية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه بموجب البروتوكول الموقع والذي سيتناول العديد من الجوانب الشبابية والرياضية؛ سيساهم في توفير فرص عديدة مثل التعاون في مجال ريادة الأعمال وتنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية للشباب في العديد من المجالات، والتعاون في ملتقيات، وأيضاً توفير منح تدريبية للطلاب المتفوقين والمتميزين رياضيًا.

كما يهدف البروتوكول إلى التعاون العلمي واللوجستي في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والبرامج التعليمية والدبلومات المتخصصة التي تخدم تأهيل الشباب والخريجين لاحتياجات سوق العمل، ودعم المشروعات الناشئة والصغيرة ورواد الأعمال من خلال معارض التسويق وملتقيات التوظيف وحاضنات الأعمال، ورفع وعى الشباب والنشء من خلال البرامج والحملات والمبادرات تجاه القضايا ذات الأولوية الوطنية وفقا لرؤية مصر 2030 وخطة الوزارة والتزامات الجامعة بصفتها مؤسسة تعليمية، والتعاون في تنفيذ برامج المحاكاة السياسية مثل برلمانات الشباب، والمتابعة المستمرة لمخرجات هذه البرامج للبناء عليها وتنفيذ مبادرات مختلفة في مجال التنمية السياسية.

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