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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: إسعاف نفسي أولي لأطفال فقدوا أهلهم في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال محمد الفيتاني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عملية الإخلاء من مستشفيات غزة تعد عملية مستحيلة على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن الجمعية قررت البقاء فى أماكن لتقديم الخدمات الإنسانية والأغاثة للمدنيين فى قطاع غزة.

وأضاف محمد الفيتاني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني،  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولى”، أن الجمعية حذرت مرارا وتكرارا من إنذار الإخلاء، وقالت إنه خطير، موضحا أن قطاع غزة يعيش فى كارثة إنسانية بجميع المقاييس من نقص موارد وكهرباء وغذاء وغيرها.

وتابع: “تعرضت طواقمنا للاستهداف، ما أدى إلى استشهاد 4 من الزملاء، وكنا على أمل أن صوتنا قد يصل إلى المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن هناك إسعافا نفسيا أوليا، خاصة للأطفال الذين فقدوا أهلهم في غزة.

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