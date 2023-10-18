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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من أثينا.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

ديميت أوزديمير
ديميت أوزديمير

شاركت الفنانة ديميت أوزدمير صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال تواجدها في أثينا، وقد ظهرت بإطلالة رياضية وناعمة.

تفاصيل إطلالة ديميت أوزديمير

وظهرت ديميت أوزدمير وهي ترتدي توب هاي استوميك كت باللون الأبيض والأسود، وأختارت عليه هوت شورت باللون الابيض، نع حذاء رياضي باللون الأبيض، وحقيبة من الجلد باللون البيج.

 

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وتركت ديميت أوزديمير خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة.

 

ولم تتكلف ديميت أوزديمير في وضع المكياج، حيث اختارت اللون الكمشيري للشفاه، مع الكحل والماسكرا، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ونسقت ديميت بعض الإكسسورات الناعمة، فاختارت قرطين وخواتم وساعة يدباللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ديميت أوزديمير
ديميت أوزديمير
ديميت ديميت اوزديمير إطلالة ديميت اوزديمير تفاصيل إطلالة ديميت أوزديمير الفنانة ديميت أوزدمير

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