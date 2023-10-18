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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راديو إنرجي يعلن إيقاف برامجه ثلاثة أيام حدادا على شهداء فلسطين

راديو إنرجي
راديو إنرجي

أعلنت إذاعة راديو إنرجي 92.1 الحداد العام وإيقاف بث جميع برامجه حدادا على شهداء فلسطين وتضامنا مع القضية.

وأصدرت إذاعة راديو إنرجي بيانا لها تعلن فيه الحداد على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحرص الإعلامي صبري زكي على تلاوة البيان على المستمعين ظهر اليوم، عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحداد العام في مصر لمدة 3 أيام على ضحايا المستشفى المعمداني نيابة عن إدارة والعاملين في المحطة.

 

وقال صبري زكي إن هذه المرة الأولى في تاريخ عمله بالإذاعة التي لا يكون قادرا على القيام بمهامه الترفيهية بعدما شهدته القضية الفلسطينية من تجاوزات خلال الفترة الماضية.

شهداء فلسطين إذاعة راديو إنرجي قصف المستشفى الأهلي المعمداني

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